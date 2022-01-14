«Лук без слёз» появится в магазинах Великобритании

24 года селекции и пять миллионов долларов. Результат – «лук без слёз». Так называют этот новый..

[Роберт Олдершоу, директор компании Moulton Bulb]:

«Кожица у него светлее и больше шелушится, а британский лук – тёмно-коричневого цвета. Но размер, форма и всё остальное – как у обычного репчатого лука».

24 года селекции и пять миллионов долларов. Результат – «лук без слёз». Так называют этот новый для Европы сорт сельскохозяйственного растения. Вскоре его начнут продавать в британских супермаркетах.

Лук создало бывшее сельскохозяйственное подразделение компании Bayer. Специалисты выводили гибриды неострых сортов репчатого лука, пока не достигли цели.

[Роберт Олдершоу, директор компании Moulton Bulb]:

«Он почти не острый по сравнению с обычным луком. В нём намного меньше природных соединений, которые вызывают слёзы».

Чем дольше такой лук лежит, тем меньше слёз потом вызывает. Поэтому в продажу поступит урожай прошлого года, собранный в Испании.

Упаковка из трёх луковиц стоит полтора фунта стерлингов – это чуть меньше двух евро. В три раза дороже обычного. Платить готовы не все.

[Кэти Брайсон, кулинарный блогер]:

«Платить в три раза больше только для того, чтобы не плакать – мне это ни к чему. Мой бюджет ограничен. Лук считается дешёвым продуктом. Если мне понадобилось бы нарезать много лука, то, возможно, и купила бы. Но в таких случаях я покупаю уже нарезанный и замороженный лук».

По словам поставщиков, на цену влияют транспортные расходы и небольшая урожайность нового гибрида. Кроме того, нужно окупить селекцию. Кстати, в США такой лук продают уже четыре года.

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