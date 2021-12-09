«Ночной дозор» Рембрандта избавят от морщин

Фейслифтинг, как оказалось, актуален не только для людей. Через процедуру подтяжки пройдёт знаменитая картина «Ночной дозор»..
Дата загрузки: 2021-12-09
[Питер Рулофс, сотрудник Рейксмюсеума]:
«Деформация больше всего видна в левом верхнем углу картины. Морщинки появились, когда полотно переместили в другое место во время реконструкции Государственного музея. Его ремонтировали с 2003 по 2013 год».
Специалисты считают, что холст пострадал из-за неправильного микроклимата. Операция по спасению шедевра начнётся в январе.
[Петрия Нобле, сотрудница Рейксмюсеума]:
«Картину снимут с деревянного подрамника. Мы уверены, что с ним только хуже. Дерево может деформироваться и деформировать холст».
Холст натянут на новый специальный подрамник, который не будет деформироваться. Со временем морщинки должны разгладиться.
Между тем реставраторы продолжают делать новые открытия. С помощью рентгеновского аппарата они обнаружили набросок под слоем краски.
[Питер Рулофс, сотрудник Рейксмюсеума]:
«Мы будто заглянули через плечо Рембрандта, когда он работал над «Ночным дозором». Мы всегда подозревали, что художник сделал эскиз, прежде чем начать эту сложную композицию, но это было только предположением. Теперь у нас есть доказательство».
Ещё одно открытие показало, что на картине есть краска с содержанием мышьяка.
[Питер Рулофс, сотрудник Рейксмюсеума]:
«Такой краской в основном писали натюрморты в XVII веке. Также её часто использовали итальянские живописцы. Но мы никогда раньше не видели её на картинах Рембрандта».
Когда картину перетянут, руководство музея решит, нужна ли дальнейшая реставрация. Хотя в целом полотно в отличном состоянии, но в некоторых местах во время удаления старого лака растворилась краска.
Короткая ссылка на эту страницу: