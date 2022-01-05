Потеряв свой дом в огне, жительница Колорадо Эбби ищет одежду для своей четырёхлетней дочери. Их дом..

В беде не бросили: соседи собирают одежду для погорельцев в Колорадо

Потеряв свой дом в огне, жительница Колорадо Эбби ищет одежду для своей четырёхлетней дочери. Их дом сгорел на прошлой неделе. Огонь уничтожил весь квартал в пригороде Супериора.

[Эбби Макклилланд, жительница Супериора]:

«Нам ещё не разрешили туда вернуться, и нас там не было, когда это произошло, так что мы пока ещё не можем осознать, что это реально. Тяжело приходить сюда за одеждой, потому что в мыслях ещё очень живо вижу свой дом. Такое ощущение, будто мы в аэропорту и потеряли багаж, и скоро вернёмся домой, где все наши вещи».

Пожар 30 декабря начался очень неожиданно. Ветер раздувал пламя со скоростью 170 километров в час. Свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч людей. Около тысячи домов сгорело. Больше всего пострадали города Супериор и Луисвилл.

Здесь, в соседнем Боулдере, для погорельцев организовали центры помощи. Это летняя площадка ресторана. Владелец закрыл его на новый год, чтобы дать сотрудникам передохнуть, и пока решил не открывать. Устроил здесь центр сбора предметов первой необходимости, чтобы поддержать общину, которая все эти годы поддерживала его бизнес.

[Хосеа Розенберг, владелец ресторана]:

«Самое необходимое – это еда, кров и одежда. Мы не можем предоставить кров, но может дать еду и одежду, и будем делать это как можно дольше».

Люди несут сюда вещи. Микки увидела информацию в соцсетях.

[Микки Малветти, жительница Боулдера]:

«Просто у меня дома была гора одежды, и многое – новое, не ношенное, поэтому я подумала, что оно кому-то пригодится».

Причиной столь внезапного и разрушительного пожара стала засуха, которая иссушила траву в прошлом году.



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