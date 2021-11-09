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В Нью-Йоркском марафоне победили кенийцы

В Нью-Йоркском марафоне победили кенийцы

Впервые в Нью-Йоркском марафоне победила женщина-олимпийская чемпионка. Кенийка Перес Джепчирчир всего три месяца назад взяла золото..

Дата загрузки: 2021-11-10

Впервые в Нью-Йоркском марафоне победила женщина-олимпийская чемпионка. Кенийка Перес Джепчирчир всего три месяца назад взяла золото на Играх в Токио. А теперь стала золотым призёром в престижном нью-йоркском забеге. Её результат – 2 часа 22 минуты.

Сейчас спортсменка вместе с другими золотыми медалистами позирует перед камерами на смотровой площадке небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг.

[Перес Джепчирчир, победительница]:
«Для меня очень много значит выиграть второй крупный марафон. Это нелегко, и я очень рада победе».

Среди мужчин первым финишную черту пересёк кениец Альберт Корир. Его время – 2 часа 8 минут.

[Альберт Корир, победитель]:
«Я был счастлив. И хочу сказать то, что и так все знают: победа в этом марафоне – это нечто удивительное».

Среди спортсменов-колясочников золото взяли швейцарец Марсель Хуг и австралийка Мэдисон де Розарио. Хуг достиг финиша за 1 час 31 минуту, а де Розарио – за 1 час 51 минуту.

Этот Нью-Йоркский марафон был юбилейным. Он прошёл в 50-й раз.
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