Рекорд Гиннесса: 19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар

Позади 50 тысяч километров и пять месяцев приключений. 19-летняя Зара Резерфорд сажает сверхлёгкий самолёт в аэропорту..

Позади 50 тысяч километров и пять месяцев приключений. 19-летняя Зара Резерфорд сажает сверхлёгкий самолёт в аэропорту в Бельгии. Теперь она обладательница двух рекордов Книги Гиннесса.

Зара стала самой молодой женщиной, облетевшей земной шар в одиночку. Также она первый человек, который совершил кругосветку на сверхлёгком самолёте.

За пять месяцев девушка пролетела над 52 странами и пятью континентами.

[Зара Резерфорд, рекордсменка]:

«Я обескуражена и пока ещё не осознала произошедшего. Прилетев сюда, я просто расплакалась. Пытаюсь понять: каково это – через пять месяцев снова оказаться дома. И этот полёт был нелёгким. Так что теперь я просто счастлива».

Зара вылетела из Бельгии 18 августа. Планировала завершить кругосветку за три месяца. Но из-за нелётной погоды и бюрократической волокиты одиссея затянулась. В общей сложности девушка путешествовала 155 дней и побывала в 41 стране, в том числе – в России. Почти месяц провела в Хабаровском крае, ожидая подходящей погоды.

Всё это время её поддерживали родители.

[Беатрис Де Смет, мама рекордсменки]:

«Это было потрясающе. Эмоции – как на американских горках. Сейчас я очень горжусь тем, что сделала дочка. Это было чрезвычайно сложно, и никто не знал, добьётся ли она успеха».

У девушки-пилота два гражданства – британское и бельгийское. С 14 лет отец учил её управлять самолётом. В 2020-м она получила лицензию пилота. Теперь планирует поступить в университет и изучать инженерию. А главная её мечта – стать астронавтом.

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