Facebook и Instagram вернулись: что стало причиной отключения

Facebook, Instagram и WhatsApp снова заработали после почти шестичасового отключения в понедельник. Facebook извинился перед пользователями...

Facebook, Instagram и WhatsApp снова заработали после почти шестичасового отключения в понедельник.

Facebook извинился перед пользователями. При этом компания изначально не назвала причину сбоя.

Позже она заявила, что проблема – в неправильном изменении конфигурации на маршрутизаторах.

Генеральный директор Марк Цукерберг опубликовал в Facebook обращение: «Извините за сегодняшний сбой. Я знаю, как вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с дорогими вам людьми».

Отключение – это уже второй удар по Facebook за несколько дней. В воскресенье бывшая работница соцсети обнародовала внутреннюю документацию компании. Она также обвинила платформу в том, что та больше ценит прибыль, чем безопасность пользователей, и что именно по этой причина она часто не удаляет ложный контент, либо сообщения, разжигающие ненависть.

Акции Facebook подешевели почти на 5%. Однако восстановили около половины процента стоимости, когда платформа вернулась к работе.

Несколько сотрудников Facebook, пожелавшие сохранить анонимность, заявили, что, по их мнению, отключение было вызвано внутренней ошибкой. Она связана с тем, как интернет-трафик направляется в системы соцсети.

Эксперты по безопасности также говорят, что причиной сбоя могли быть непреднамеренная ошибка или саботаж со стороны работников компании.

Каждый час своего отключения Facebook терял более полумиллиона долларов дохода от рекламы в США.

Между тем, пока Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, в сети стали появляться забавные сообщения от других интернет-гигантов.

Например, соцсеть Twitter опубликовала такое сообщение: «Привет в буквальном смысле слова все». А Instagram со своего аккаунта в твиттере ответил: «Привет и хорошего понедельника».

На странице Книги рекордов Гиннесса в Твиттере появился такой пост: «Возможно, уже побит рекорд по самому большому числу пользователей в Твиттере».

А компания Starbucks добавила: «Самое время пить кофе».

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