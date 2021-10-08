Первая вакцина от малярии даёт надежду африканским врачам

Первая в мире официальная вакцина от малярии вселяет большие надежды в нигерийских врачей. ВОЗ одобрила её..

Первая в мире официальная вакцина от малярии вселяет большие надежды в нигерийских врачей. ВОЗ одобрила её на днях и рекомендовала широко использовать по всему миру.

Вакцину разработала британская компания «Глаксосмитклайн».

[Дансабо Абдул, врач]:

«В больнице пять или шесть из десяти пациентов лежат с малярией. Эта болезнь поражает и сельских, и городских жителей. Поэтому все очень ждали вакцины».

Малярия передаётся через укусы комаров. В группе риска – беременные женщины и дети до пяти лет. Они чаще заражаются и тяжелее переносят болезнь. Ежегодно в Африке от малярии умирает четверть миллиона детей.

[жительница Абуджи]:

«Рада слышать новость про вакцину, потому что малярия – опасное заболевание. От него умирают тысячи детей. Так что эта разработка достойна похвалы. Думаю, вакцина спасёт миллионы жизней».

Впрочем, эффективность препарата небольшая. Он сокращает заболеваемость тяжёлой и смертельной формой малярии на треть. Но в сочетании с антималярийными лекарствами этот показатель достигает 70%.

[Чарльз Эблин, врач]:

«Для терапевтов было бы лучше, если бы вакцина была эффективна на 100 процентов. Но в жизни ничто не бывает 100-процентным, всегда чего-то не хватает. Однако хорошо, что вакцина появилась».

Компания «Глаксосмитклайн» обязалась в следующие семь лет ежегодно поставлять 15 миллионов доз вакцины нуждающимся в ней странам. При этом цена будет выше себестоимости всего на 5%.

Сейчас идёт разработка и другой вакцины. В ходе испытаний она показала эффективность в 77%.

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