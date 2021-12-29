Тысячи журавлей умирают от птичьего гриппа в Израиле

5200 журавлей умерли от птичьего гриппа в Израиле. Власти закрыли для посещений заповедник в долине Хула,..

5200 журавлей умерли от птичьего гриппа в Израиле. Власти закрыли для посещений заповедник в долине Хула, где зимуют пернатые. Смотрители собирают туши птиц, но многие умерли в центре озера. Это затрудняет очистку территории.

[Тамар Зандберг, министр по охране окружающей среды Израиля]:

«Это худший удар по дикой природе (Израиля) за всю историю наблюдений. Умерли уже тысячи журавлей. И мы до сих пор не знаем, насколько распространилась болезнь среди других диких животных и какие источники воды заражены».

Власти также распорядились забить полмиллиона кур в близлежащих районах, чтобы остановить эпидемию.

На озере Хула во время перелёта с севера на юг и обратно останавливается на отдых 500 тысяч журавлей. Десятки тысяч остаются зимовать. Птичий грипп распространяется среди пернатых каждый год, но таких вспышек ещё не было. Во второй половине декабря в заповеднике стали умирать десятки журавлей, а потом – сотни.

В Управлении природы и парков считают, что болезнь распространилась из села Маргалиот на границе с Ливаном. По данным израильских СМИ, водитель грузовика доставлял корм в курятники Маргалиота, а потом – к озеру Хула.

Министерство сельского хозяйства страны заявило, что фермеры в Маргалиоте не сообщили о вспышке птичьего гриппа. В итоге он распространился со скоростью лесного пожара.

Птичий грипп – опасная вирусная болезнь. Она может поражать до трёх видов пернатых одновременно. В зависимости от штамма вируса, умирают от 10 до 100 процентов заболевших птиц. Болезнь также может передаваться человеку.

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