Мир животных-2021: надежда для слонов и барсов, угроза для полярных медведей

Как изменилась ситуация в мире животных в 2021 году? У некоторых видов появилась надежда, а другие,..

Как изменилась ситуация в мире животных в 2021 году? У некоторых видов появилась надежда, а другие, наоборот, продолжили исчезать.

Хорошие новости из Коста-Рики. В этой карибской стране обитает около 155 видов лягушек. Но в последние десятилетия они вымирали из-за опасного грибка. Теперь же местные учёные нашли бактерию на коже одной из лягушек, которая защищает их от грибковой болезни.

В американской Флориде была массовая гибель ламантинов. К середине октября этих речных коров стало меньше на 959 особей. Учёные считают, что это произошло из-за загрязнения воды. Эти млекопитающие живут до 65 лет, а их ближайшими родственниками, как ни удивительно, считаются слоны.

Положение полярных медведей тоже ухудшалось. Температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в остальном мире. Из-за этого тают льды, и у белых медведей остаётся всё меньше места для жизни, охоты и размножения.

[Кристин Ледре, исследовательница]:

«Когда отправляешься в Арктику и видишь всё своими глазами, то понимаешь, что это ужасно».

А в горах Кыргызстана таяние ледников лишает среды обитания снежных барсов. Для их сохранения открыли новый реабилитационный центр. И там уже появились три постояльца. В дикой природе Кыргызстана, как предполагается, обитает от 150 до 500 барсов.

В Африке под угрозой оказались лесные слоны. Они стремительно исчезают также из-за потери мест обитания. Оазисом для них остаётся Габон в дельте реки Конго. Там африканских слонов нашли больше, чем ожидалось, – около 95 тысяч. Раньше считали, что их там на 40 тысяч меньше.

Впрочем, видео с камер показало, что слоны очень худые.

[Ли Уайт, министр лесного хозяйства Габона]:

«Слоны сегодня намного худее, чем были 20 лет назад. Можно увидеть, что у них торчат рёбра и хребет».

В Национальном парке Кении наблюдают беби-бум среди слонов. В 2021 году родилось около 200 детёнышей.

Хорошие новости пришли и из Великобритании. На берегах устья Темзы длинномордых тюленей было больше, чем обычно.

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