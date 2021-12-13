Город Вифлеем открыл праздничный сезон. Здесь зажгли рождественскую ель. Ежегодное мероприятие посетили тысячи гостей, ведь здесь,..

Ёлка из вакцин и подводный Санта: мир к праздникам готов

Город Вифлеем открыл праздничный сезон. Здесь зажгли рождественскую ель. Ежегодное мероприятие посетили тысячи гостей, ведь здесь, как считается, родился Иисус.

А вот на родине Санта-Клауса – в финской Лапландии – туристов катастрофически не хватает из-за пандемии. Их стало меньше на 80%. Некоторые предприятия в этом сезоне вообще решили не открываться, включая тематический парк Санты.

Не удивительно, что теперь многие страны мира придумывают что угодно, лишь бы привлечь путешественников. Это аквариум в Берлине. Тут среди скатов и акул плавает Санта-дайвер. Он развлекает посетителей, а обитателей внутри угощает любимой едой.

В Хорватии рождественский сезон в полном разгаре. После того как масштабы рождественских ярмарок в Загребе сократили на две трети, власти решили добавить больше огней. Теперь в парках всё мерцает.

В Ватикане открылась ежегодная выставка вертепов. Их здесь более 120. Сделаны из разных материалов и в разных стилях. Один соорудили в старом автобусе, другой сделан из часов. Вертепы приехали из Италии и 15 других стран, включая Германию, Перу, Индонезию и США.

Здесь же на площади Святого Петра появилась восьмитонная ель высотой 28 метров. Для украшения волонтёры создали более 600 игрушек. 550 – из переработанного пластика и около 100 – из дерева.

Вертеп возле ёлки приехал из Перу. Все фигуры одеты в традиционные перуанские костюмы. А в хлеву вместо овец и коров – перуанские животные, включая лам.

А это один из крупнейших центров вакцинации в столице Румынии. Здесь появилась ёлка из пустых баночек из-под вакцин. В общей сложности их 19 тысяч. Собирали несколько месяцев.

В итальянском городе Губбио по-традиции сделали самое большое в мире рождественское дерево из огней. В длину оно 750 метров, в ширину – 450. На него ушло 8,5 километров проводов.

Римскую ель осветили тысячи разноцветных огней. Если точнее, то огней – 300 тысяч. А ещё её украсило около 800 шаров.

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