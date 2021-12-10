В 2,5 раза больше новых заболевших коронавирусом. Таков итог последней недели для Южноафриканской Республики. Во Всемирной..

Новая вспышка: в Африке регистрируют в 2,5 раза больше случаев COVID

В 2,5 раза больше новых заболевших коронавирусом. Таков итог последней недели для Южноафриканской Республики. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что в четвёртой для страны волне эпидемии виноват новый штамм «Омикрон».

По словам врачей в больницах Йоханнесбурга, скорость распространения просто пугающая.

[Зодва Куту, медсестра]:

«Но люди, похоже, всё равно не приходят вакцинироваться. Если передача ускорится, начнутся проблемы».

В ВОЗ подтверждают, что в последние дни в палаты интенсивной терапии стало поступать больше тяжёлых больных.

[Тьерно Блейд, представитель ВОЗ]:

«Случаев больше. И также больше людей, которые попадают в больницы».

При этом эксперты отмечают, что штамм «Омикрон» хоть и более заразный, но реже вызывает тяжёлые формы заболевания.

Это подтверждают и в нескольких больницах страны. Менее трети поступающих пациентов находятся в критическом состоянии. Для сравнения, во время первой и второй волны тяжёлых больных среди пациентов было около 65%.

По данным ВОЗ, «Омикрон», который впервые выявили в ЮАР и Гонконге, сегодня проник уже в 60 стран. Всего выявлено около 1000 случаев заболевания именно этим штаммом. И почти половина больных находится в Африке.

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