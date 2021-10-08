В Японии произошло землетрясение силой 5,9 балла

Сошедшие с рельсов поезда. Это кадры из Токио. В Японии поздно вечером в четверг произошло землетрясение..

Сошедшие с рельсов поезда. Это кадры из Токио. В Японии поздно вечером в четверг произошло землетрясение силой 5,9 балла. Пострадало более 30 человек.

Очаг находился на глубине 80 километров на границе префектур Токио и Тиба, к востоку недалеко от города Токио.

В Тибе из-за землетрясения прорвало водопровод.

Как сообщают местные СМИ, остановилось 55 тысяч лифтов. Из некоторых пришлось вызволять людей.

Ситуацию прокомментировал новый премьер-министр Японии Фумио Кисида.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Первоочередная задача – прояснить ситуацию. Второе – центральное правительство будет работать с местными и вести спасательные операции. Третье – предоставить точную информацию общественности и четвёртое – предотвратить повреждения в будущем. Как премьер-министр я только что отдал эти четыре распоряжения».

Угрозы цунами нет.

Все телесные повреждения у людей – лёгкой степени тяжести. В основном, они пострадали в результате падения предметов.

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