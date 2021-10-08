Кризис с поставками: пустые полки на «чёрную пятницу»

Все помнят кадры с обезумевшими людьми, вбегающими в магазины в погоне за большими скидками. Но в..

Все помнят кадры с обезумевшими людьми, вбегающими в магазины в погоне за большими скидками. Но в этом году «чёрная пятница» в США может пройти намного спокойнее. Причина в том, что в стране кризис с доставкой товаров. Они просто не успеют доехать до американских супермаркетов до конца ноября.

В портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич выстроились огромные очереди из контейнеровозов, загруженных самыми разными товарами: от обуви и косметики до игрушек и подгузников. В общей сложности судов более 60. До пандемии даже одно ожидающее разгрузки судно было редкостью.

[Джин Серока, директор порта Лос-Анджелеса]:

«Самый быстрый путь из Азии в США и внешние порты – через Лос-Анджелес. И сегодня здесь все пытаются ускориться. Но проблема в том, что мы взяли дорогу с десятиполосным движением и сократили её до пяти полос. Мы каждый день бьём рекорды».

Через этот порт проходит половина всего американского импорта. Задержки происходят из-за пандемии, напряжённых торговых отношений с Китаем, нехватки оборудования и экстремальной погоды.

Теперь розничные гиганты, такие как Walmart, Target и Home Depot, пытаются зафрахтовать собственные суда. Но мелкие продавцы не могут себе такого позволить.

[Карли Макджиннис, сотрудница компании по продаже настольных игр]:

«У нас часть товаров застряла в порту Лонг-Бич. Наша самая новая игра «Брось-Брось-Авокадо» уже неделю там находится. Ещё 50 дней ушло, чтобы доставить её туда. Наша самая популярная игра «Взрывающиеся котята» находится в Лонг-Бич уже две недели».

Как говорят эксперты отрасли, 20-25% товаров застряли на контейнеровозах и не успеют попасть на полки супермаркетов до 26 ноября, когда начинается сезон скидок и распродаж. А именно в этот период многие розничные продавцы получают треть своей годовой выручки.

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