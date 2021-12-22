20% заражений коронавирусом во Франции – это штамм омикрон

У каждого пятого француза, заболевшего коронавирусом, обнаруживают вариант омикрон. По данным правительства, COVID-19 во Франции стал..

[Габриэль Атталь, пресс-секретарь правительства Франции]:

«На национальном уровне нынешние оценки распространения варианта омикрон в нашей стране говорят о том, что 20% заражений связаны с этим штаммом. Напомню, что на прошлой неделе этот показатель достигал в нашей стране 10%, то есть скачок очень большой».

У каждого пятого француза, заболевшего коронавирусом, обнаруживают вариант омикрон. По данным правительства, COVID-19 во Франции стал распространяться быстрее, особенно в Париже и окрестностях. Так, за последние сутки выявили около 73 тысяч новых заболевших.

Правительство обещает в начале января принять закон, который превратит паспорта здоровья в паспорта вакцинации. То есть сделает прививку от COVID обязательной для ряда профессий, а ещё для входа в кинотеатры, бары и другие общественные заведения. Пока в стране зелёный сертификат можно получить не только после прививки, но и сделав тест на коронавирус.

[Габриэль Атталь, пресс-секретарь правительства Франции]:

«И в новостях, и во время встреч последних дней все обсуждают вопрос, нужно ли расширять требования к паспортам вакцинации на рабочих местах».

По словам представителя Кабинета министров, пока политические партии, профсоюзы и работодатели не могут прийти к согласию в этом вопросе.

В отличие от других европейских стран, Франция пока не планирует дальнейших ужесточений коронавирусных правил. Власти отмечают, что смогут сдержать новую волну с помощью масштабной вакцинации и тестирования.

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