В Австралии пчеловоды-любители помогают возродить популяцию пчёл

[Джон Уотсон, пчеловод-любитель]:

«Пчеловодство очень быстро завоёвывает огромную популярность – не только в Австралии, но и во всём мире. Это очень увлекательное занятие».

Пчеловод-любитель Джон Уотсон держит маленькую пасеку у своего дома в Уодонге в штате Виктория. Но это не просто занятие для души. Оно помогает восстанавливать численность пчёл.

Во время сильнейших пожаров в прошлом году в Австралии сгорели сотни тысяч гектаров земли и погибли миллионы животных, в том числе – и пчёлы.

Мэтт Гледхилл – профессиональный пчеловод. Держит 400 ульев. Пчёлы опыляют местные растения, а Гледхилл собирает мёд. Но численность медоносных насекомых восстанавливается медленно.

[Мэтт Гледхилл, пчеловод]:

«Я разговаривал с другими пчеловодами, у которых были пасеки здесь, в горах. Они думают, что восстановление займёт 25-30 лет».

В такой ситуации большие надежды возлагают на пчеловодов-любителей.

[Пэм Нунан, начинающий пчеловод]:

«Со мной связался фермер и сказал, что один рой пчёл собрался в дереве, которое выгорело в пожарах. Поэтому я позвонила Мэтту и сказала: «Слушай, нам нужно достать этот рой из дерева»».

Пчеловоды-любители призывают и других австралийцев завести пасеку.

[Джон Уотсон, пчеловод-любитель]:

«Даже один улей приносит много радости, а у меня её теперь ещё больше».

Роль пчёл в природе очень важна, поскольку в опылении нуждаются более 200 тысяч видов растений. Чем больше медоносных тружениц, тем лучше урожай на полях и плантациях.

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