fb pixel
Телеканал NTD

Почему пустеют полки американских супермаркетов

Почему пустеют полки американских супермаркетов

Полки американских магазинов опустели из-за новой волны коронавируса, которую принёс штамм омикрон. Начались перебои с поставками...

Дата загрузки: 2022-01-14

Почему пустеют полки американских супермаркетов
Полки американских магазинов опустели из-за новой волны коронавируса, которую принёс штамм омикрон. Начались перебои с поставками. Кроме того, многие жители США спешат запастись продуктами перед снежным фронтом, который ожидается в выходные.

Подобная картина сейчас наблюдается в многочисленных магазинах даже крупных сетей в штатах Флорида, Джорджия, Мэриленд, Пенсильвания, Висконсин и Нью-Йорк. Не найти самых базовых товаров, таких как молочная продукция, хлеб и мясо.

В супермаркете Walmart в Далонеге, штат Джорджия, пустуют целые пролёты с полками, а в сети Meijer в Кеноше, штат Висконсин, значительно поредели отделы с лекарствами и замороженными продуктами.

[Джефф Фриман, глава Ассоциации потребительских брендов]:
«Компании сообщают, что последние две недели у них было больше положительных тестов, чем за весь 2020 год. Это вынуждает их останавливать производственные линии. Это и приводит к нехватке предложения».

Перебои с поставками наблюдаются не только внутри США. Также влияет глобальный логистический кризис, когда десятки контейнеровозов ждут в очередях, чтобы разгрузиться в портах.

Одновременно инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Из-за повышения цен на продукты многие мелкие продавцы и сети также испытывают трудности в пополнении запасов.

Тем временем, Национальная метеорологическая служба сообщает, что зимний шторм принесёт сильный снегопад и порывистый ветер на север страны. Также непогода в выходные затронет средний юг, юго-восток и восточное побережье Соединённых Штатов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...