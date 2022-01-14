Почему пустеют полки американских супермаркетов

Полки американских магазинов опустели из-за новой волны коронавируса, которую принёс штамм омикрон. Начались перебои с поставками. Кроме того, многие жители США спешат запастись продуктами перед снежным фронтом, который ожидается в выходные.

Подобная картина сейчас наблюдается в многочисленных магазинах даже крупных сетей в штатах Флорида, Джорджия, Мэриленд, Пенсильвания, Висконсин и Нью-Йорк. Не найти самых базовых товаров, таких как молочная продукция, хлеб и мясо.

В супермаркете Walmart в Далонеге, штат Джорджия, пустуют целые пролёты с полками, а в сети Meijer в Кеноше, штат Висконсин, значительно поредели отделы с лекарствами и замороженными продуктами.

[Джефф Фриман, глава Ассоциации потребительских брендов]:

«Компании сообщают, что последние две недели у них было больше положительных тестов, чем за весь 2020 год. Это вынуждает их останавливать производственные линии. Это и приводит к нехватке предложения».

Перебои с поставками наблюдаются не только внутри США. Также влияет глобальный логистический кризис, когда десятки контейнеровозов ждут в очередях, чтобы разгрузиться в портах.

Одновременно инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Из-за повышения цен на продукты многие мелкие продавцы и сети также испытывают трудности в пополнении запасов.

Тем временем, Национальная метеорологическая служба сообщает, что зимний шторм принесёт сильный снегопад и порывистый ветер на север страны. Также непогода в выходные затронет средний юг, юго-восток и восточное побережье Соединённых Штатов.

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