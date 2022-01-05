Аукцион голубого тунца: цены падают третий год подряд

Первый в новом году аукцион голубого тунца. Его проводят на крупнейшем рыбном рынке Токио «Тоёсу». Но..

Первый в новом году аукцион голубого тунца. Его проводят на крупнейшем рыбном рынке Токио «Тоёсу». Но торги не такие жаркие, как до пандемии. Цены на аукционе падают третий год подряд, но всё же впечатляют.

Самым дорогим лотом стал тунец весом 211 килограммов. Его продали за 16 миллионов 900 тысяч йен – это 145 тысяч долларов, или почти 700 долларов за килограмм.

Эту рыбу выловили в водах префектуры Аомори. Там водятся тунцы с очень качественным мясом. Этого голубого тунца будут готовить и подавать в 12 ресторанах одной сети. Причём его попробуют не только в Японии, но и в разных городах США.

[Акифуми Сакагами, шеф-повар ресторана Ginza Onodera]:

«Хотя мир страдает от пандемии, но я надеюсь, что люди попробуют этого тунца и хорошо проведут год».

Ежегодный новогодний аукцион тунца – это хорошая возможность для ресторанов привлечь к себе внимание СМИ, а значит – и общества. Обычно у победителя торгов целый год нет отбоя от клиентов.

Впрочем, из-за пандемии люди стали реже ходить в кафе и рестораны. Спрос на тунца упал, поэтому снизились и цены.

В прошлом году деликатесную рыбу продали за 200 тысяч долларов. А в 2019-м голубой тунец весом 278 килограммов ушёл с молотка за один миллион 800 тысяч долларов. Его купил владелец сети ресторанов Киёси Кимура, который в народе известен как «король тунца».

Короткая ссылка на эту страницу: