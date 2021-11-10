Кризис на границе: премьер Польши обвинил Россию

Пока к польской границе со стороны Беларуси продолжают прибывать мигранты, лидеры делают громкие заявления. Так, премьер..

Пока к польской границе со стороны Беларуси продолжают прибывать мигранты, лидеры делают громкие заявления. Так, премьер Польши обвинил во всём Россию, президент Беларуси говорит, что виноват Запад, а руководство ЕС обещает укреплять границу.

Ситуация на границе накаляется. В палатках прямо вдоль заграждений ждут тысячи людей, включая детей и младенцев. Их цель – попасть в ЕС, желательно в Германию. Уже были попытки прорваться на другую сторону, поэтому с польской стороны к границе стянули тысячи военных.

Премьер говорит, что здесь собралось 3-4 тысячи человек. Ещё около 12 тысяч находятся в Беларуси, но до границы ещё не добрались. По его словам, во всём виновата Россия.

[Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши]:

«Неоимперская политика России прогрессирует. Мы это очень ясно видим. Она следует по своему сценарию и распределена по времени. И самый недавний шаг сделал Лукашенко. Он исполнитель. Его руководитель находится в Москве».

Лукашенко же говорит, что западные страны сами виноваты в том, что происходит, и что Минск к этому не имеет никакого отношения.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Белоруссии. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов?»

Между тем, в Евросоюзе ситуацию тоже называют гибридной войной. Правда, в ней винят Лукашенко.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Мы открыли дискуссию о финансировании физической приграничной инфраструктуры. Этот вопрос должен быть рёшен быстро, потому что границы Польши и Балтии являются границами ЕС. Один за всех и все за одного».

А Литва, тем временем, во вторник ввела на своей границе с Беларусью режим чрезвычайного положения. Он продлится месяц. В этот период будет ограничено движение транспортных средств и запрещён въезд всем, кроме граждан Литвы.

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