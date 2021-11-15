Турки обеспокоены резким падением курса лиры

Турки в панике из-за падения курса национальной валюты. Он достиг рекордного минимума. Теперь за доллар просят..

[житель Стамбула]:

«Это затрагивает всё: от А до Я, всё, что мы видим, едим и пьём. Короче говоря, турецкая лира растаяла, как масло, и утекла в море». [житель Стамбула]:

«Нам конец. Теперь не знаем, как будем жить. Мне очень интересно, из-за кого доллар стал стоить 10 лир».

Турки в панике из-за падения курса национальной валюты. Он достиг рекордного минимума. Теперь за доллар просят 10 лир.

В сентябре центробанк Турции начал урезать процентные ставки. Однако экономисты говорят, что от этого стало только хуже.

[Сельва Демиралп, экономист]:

«Политика низких процентных ставок не приведёт к снижению инфляции. Напротив, она увеличит инфляционные ожидания и тем самым задушит потребление».

За этот год лира потеряла более четверти своей стоимости. Это самый худший показатель среди развивающихся экономик. А за пять лет её стоимость упала на две трети.

[жительница Стамбула]:

«Конечно, из-за курса валюты стало хуже. Всё завязано на валютах, особенно на долларе. Если курс растёт, это влияет на всё. Все говорят, что после того как подорожал доллар, все цены выросли».

Центробанк Турции говорит, что инфляция носит временный характер. Политики также отмечают, что дефицит платёжного баланса – это ключ к стабильным ценам и повышению курса лиры.

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