Цветочный фестиваль в Испании: море цветов и зеркала
Цветочный дизайнер Шейн Коннолли привык к стрессу. Он оформлял композиции для свадьбы принца Уильяма и Кейт..
Дата загрузки: 2021-10-18
Сейчас оформляет территорию у собора в городе Кордова на юге Испании. Его композиция «Море гвоздик» станет частью ежегодного фестиваля.
[Шейн Коннолли, цветочный дизайнер]:
«Дело в том, что это место уже само по себе совершенно. Я хочу лишь дополнить его, добавить то, что подчеркнёт исламскую архитектуру и христианскую историю, ведь это место поклонения. Это не то место, куда я должен поместить своё эго».
В цветочном фестивале соревнуются пять именитых дизайнеров. Бюджет у всех одинаковый. Отличаются лишь локации.
Это работа дизайнера из Дании. Называется «Пора двигаться дальше». Автор говорит, что настало время оставить пандемию в прошлом.
[Юлиус Вернес Иверсен, цветочный дизайнер]:
«Мы верим, что эта инсталляция созвучна с настроением людей, с их желанием оставить тёмный период позади и двигаться вперёд».
А эта композиция с помощью цветов, ароматов и вкусов рассказывает о внутренних двориках Кордовы. Испано-арабская концепция идеального мира.
[Нурия Мора, цветочный дизайнер]:
«С помощью зеркальных скульптур мы создали возможность для посетителей увидеть в них своё отражение».
Цветочный фестиваль не проводили два года из-за пандемии. В этом году его тема – «Сила».
Победителей будет выбирать международное жюри. Размер двух главных призов составляет 25 и 10 тысяч евро.
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