Цветочный фестиваль в Испании: море цветов и зеркала

Цветочный дизайнер Шейн Коннолли привык к стрессу. Он оформлял композиции для свадьбы принца Уильяма и Кейт..

Цветочный дизайнер Шейн Коннолли привык к стрессу. Он оформлял композиции для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве и Букингемском дворце.

Сейчас оформляет территорию у собора в городе Кордова на юге Испании. Его композиция «Море гвоздик» станет частью ежегодного фестиваля.

[Шейн Коннолли, цветочный дизайнер]:

«Дело в том, что это место уже само по себе совершенно. Я хочу лишь дополнить его, добавить то, что подчеркнёт исламскую архитектуру и христианскую историю, ведь это место поклонения. Это не то место, куда я должен поместить своё эго».

В цветочном фестивале соревнуются пять именитых дизайнеров. Бюджет у всех одинаковый. Отличаются лишь локации.

Это работа дизайнера из Дании. Называется «Пора двигаться дальше». Автор говорит, что настало время оставить пандемию в прошлом.

[Юлиус Вернес Иверсен, цветочный дизайнер]:

«Мы верим, что эта инсталляция созвучна с настроением людей, с их желанием оставить тёмный период позади и двигаться вперёд».

А эта композиция с помощью цветов, ароматов и вкусов рассказывает о внутренних двориках Кордовы. Испано-арабская концепция идеального мира.

[Нурия Мора, цветочный дизайнер]:

«С помощью зеркальных скульптур мы создали возможность для посетителей увидеть в них своё отражение».

Цветочный фестиваль не проводили два года из-за пандемии. В этом году его тема – «Сила».

Победителей будет выбирать международное жюри. Размер двух главных призов составляет 25 и 10 тысяч евро.

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