Красноярские «Столбы» – старейший и самый посещаемый заповедник России

Национальный парк «Столбы» – «лёгкие» Красноярска. Расположенный у черты города, когда-то он был источником пушнины, дерева..

[Александр Соловьёв, экскурсовод]:

«В своё время здесь полностью был выбит соболь, когда добывали пушнину первопроходцы. Люди сюда шли за камнем, за деревом и за шкурками, за мясом. Соболя полностью выбили, потом восстанавливали популяцию с Байкала. Со временем всё бы нещадно разрушилось, всё бы добывалось. Есть даже исторические фотографии, где склоны первые были все голые, деревьев там почти не росло. Сейчас лес восстановился».

Национальный парк «Столбы» – «лёгкие» Красноярска. Расположенный у черты города, когда-то он был источником пушнины, дерева и камня для первопроходцев, покорявших Сибирь с Ермаком. В местных лесах скрываются морал, рысь, медведь и росомаха, но ради их сохранения туристам открыты лишь 3% территории.

Скала Перья – визитная карточка заповедника. Её высота – 40 метров, это 12-13 этаж. По выходным покорять утёсы посреди тайги выбираются десятки тысяч туристов.

Дополнительной силой притяжения выступают многочисленные белки и бурундуки, с любопытством выходящие к людям.

[Александр Соловьёв, экскурсовод]:

«Где можно повстречаться непосредственно близко с животным в городской суете? Когда поднимаются сюда туристы семь километров в гору, они непосредственно встречаются… Мы, грубо говоря, контактный зоопарк. Где еще ребёнок может покормить бурундука с ладошки?»

«Столбы» рождает выступ единой породы – сианита, древней расплавленной магмы. 400 миллионов лет назад здесь было море. Застывая в толще воды, лава принимала причудливые формы. Сегодня в скалах угадываются очертания людей и животных.

[посетительница]:

Мы сейчас зашли по этой высокой лестнице, а спускались по камням. У нас это называется «поход в дремучий лес»». [посетительница]:

«Там ещё были такие бурундучки. Видели на тропинке».

«Столбы» – старейший и самый популярный национальный парк России. Ежегодно его посещают около миллиона туристов.

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