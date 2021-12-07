Миллионы бабочек-монархов украсили заповедник в Мексике

Миллионы бабочек-монархов украсили собой заповедник в мексиканском штате Мичоакан. Позади длинный путь в 5000 километров. Обычно..

Миллионы бабочек-монархов украсили собой заповедник в мексиканском штате Мичоакан. Позади длинный путь в 5000 километров. Обычно он начинается на Севере США или в Канаде. Заканчивается здесь – в Центральной Мексике.

Эти бабочки относятся к виду данаида монарх, который находится под охраной. Раньше бабочек-монархов было около миллиарда. Сейчас – несколько десятков миллионов. Сюда они прилетают на зимовку. Здесь насчитывается восемь колоний. Занимают площадь в шесть гектаров.

[Луис Эрнандес, посетитель заповедника]:

«Невероятно. Повсюду лес, аромат и трепетание от полёта бабочек. Это совершенно особое чувство. Его трудно описать. Здесь просто изумительно». [Абраам Эрнандес, посетитель заповедника]:

«После долгой изоляции во время пандемии это прекрасная возможность (почувствовать свободу). В таких местах, как это, чувствуешь себя живым».

В марте бабочки-монархи отправятся на север. При этом ни одно насекомое не пролетает весь путь туда и обратно – завершат маршрут уже его потомки. Бабочки живут от двух до семи месяцев. Во время путешествия ориентируются по солнечному свету и магнитному полю Земли.

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