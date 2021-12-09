У этого проекта нет аналогов в мире. В Санкт-Петербурге Музей стрит-арта и действующий завод уживаются на..

В Петербурге под одной «крышей» работают завод и музей

У этого проекта нет аналогов в мире. В Санкт-Петербурге Музей стрит-арта и действующий завод уживаются на одной территории. Первая площадка музея открылась в 2014 году.

[Зоя Букша, экскурсовод]:

«Тут такой симбиоз: завод не закрывается – это действительно завод изначально, – а музей на него влияет, наверное, даже не так сильно, как завод на музей».

Завод специализируется на производстве слоистых пластиков. В 90-е годы много цехов закрылось. А десять лет назад в одном из таких заброшенных помещений прошло мероприятие, посвящённое граффити. Так и зародилась идея создать музей уличного искусства.

На его территории есть постоянные и временные выставки.

[Ольга Гусева, работница]:

«Некоторые рисунки, правда, интересные. Первые года, когда к нам стали художники приезжать, у них такие картины классные были». [Павел Егоров, гость музея]:

«Люди из двух разных сфер смогли объединиться в нечто, что может интересовать как человека с техническим складом ума, так и человека с творческим складом ума».

Предприятие занимает 11 гектаров. В ближайшие годы на базе музея планируют создать книжный фонд, а также – тематический архив фотографий, графики, живописи и скульптуры.

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