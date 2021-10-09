Экс-глава «китайского гестапо» арестован

В отношении влиятельного китайского чиновника заведено уголовное дело. Но самое интересное не это, а реакция на расследование в китайском интернете. Радуются этому и политические диссиденты, и полицейские.

Китайские власти обвинили бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа в нарушении дисциплины и законов. Других деталей не раскрывают.

Арест Фу связан с кампанией нынешнего лидера компартии Си Цзиньцпина по укреплению своей власти.

Но простые китайцы радуются по другим причинам. Фу Чжэнхуа обрёл в Китае печальную известность, когда 9 июля 2015 года отдал приказ арестовать более 200 правозащитников. Многих из арестованных в заключении пытали. Некоторых довели до потери рассудка.

Фу также известен тем, что отдавал приказы арестовывать китайских диссидентов, включая художника Ай Вэйвэя и адвоката по правам человека Гао Чжишэна.

Последнего называют «совестью Китая». Гао защищал в судах активистов и представителей религиозных меньшинств и был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира. Несколько лет назад его повторно похитили спецслужбы, и с тех пор о нём ничего не слышно.

Фу также возглавлял так называемое «китайское гестапо» – «Комитет 610». Это орган с чрезвычайными полномочиями, единственная задача которого – репрессировать приверженцев медитативной практики Фалуньгун.

Фу служил заместителем главного полицейского Китая, но его не любила даже сама полиция.

Как сообщают китайские СМИ, при его правлении участились случаи гибели среди полицейских низших чинов. И часто причиной было физическое истощение, поскольку Фу ввёл 24-часовые смены, в течение которых вообще нельзя было спать.