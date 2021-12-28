Гонконгскому медиамагнату Джимми Лаю выдвинули новые обвинения

Известному медиамагнату Гонконга выдвинули новые обвинения. Джимми Лай попал в опалу за поддержку продемократического движения и находится под арестом в ожидании приговора по другому делу. Теперь же прокуратура обвинила его в публикации материалов подстрекательского характера.

Критики говорят, что для острова это ещё один шаг от демократии в противоположную сторону, и что здесь всё больше распространяется влияние правящей в Китае компартии.

74-летнему Лаю уже грозит наказание по обвинениям в так называемых связях с иностранными силами. С августа прошлого года он остаётся в предварительном заключении. Ему грозит срок вплоть до пожизненного в рамках недавно принятого в Гонконге закона о нацбезопасности.

Этот закон позволяет арестовать здесь любого, даже иностранца, по размытым обвинениям в связях с иностранными силами, сепаратизме, терроризме и мятеже.

Джимми Лай – основатель продемократической газеты Apple Daily. В этот раз перед судом он предстал с шестью другими бывшими сотрудниками издания. Ежедневный таблоид закрылся в июне после того, как власти совершили рейды в офисах газеты, арестовали её сотрудников и заморозили её активы.

Западные правительства и международные организации критикуют Пекин за неоднократные аресты и преследования Лая. Они говорят, что закон о нацбезопасности китайская компартия приняла специально, чтобы отправить в тюрьму десятки сторонников демократии, подавлять инакомыслие и свободу прессы.

Новое заседание по делу отложили до конца февраля. До тех пор все обвиняемые будут находиться под стражей.

Напомним, Гонконг – это бывшая британская колония. Под управление Китая его передали почти 25 лет назад на условиях, что Пекин не нарушит его демократическую систему управления.

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