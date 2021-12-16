Германия высылает двух российских дипломатов в рамках дела Красикова

Правительство Германии вызвало посла России в стране для консультаций и сообщило ему, что двух сотрудников российской..

Правительство Германии вызвало посла России в стране для консультаций и сообщило ему, что двух сотрудников российской дипмиссии объявили персонами нон грата.

Причиной стало решение суда. Он постановил, что в 2019 году Москва заказала убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

По словам министра иностранных дел Германии, убийство стало серьёзным нарушением немецкого законодательства и суверенитета страны, а также подорвало отношения между Москвой и Берлином.

[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:

«Прокуратура пришла к выводу, что это преступление было совершено по приказу кого-то на государственном уровне в России. Сегодня это подтвердил суд».

Суд состоялся ранее в тот же день. Виновным в убийстве он признал гражданина России Вадима Красикова, известного также под фамилией Соколов. Его приговорили к пожизненному сроку.

Зелимхана Хангошвили застрелили с близкого расстояния в парке в центре Берлина. Позже в тот же день полиция задержала Красикова, который скрылся с места преступления на велосипеде.

Хангошвили участвовал во второй чеченской войне против федеральных сил, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Российские власти называли его бандитом и террористом. Москва также добивалась его экстрадиции.

При этом Россия назвала действия Германии недружественными и пообещала последствия. По словам российского посла, суд не смог предоставить чёткие доказательства того, что к убийству действительно причастна Москва. Он считает, что кто-то в немецком правительстве намеренно пытается поссорить две страны.

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