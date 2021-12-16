Германия высылает двух российских дипломатов в рамках дела Красикова

Правительство Германии вызвало посла России в стране для консультаций и сообщило ему, что двух сотрудников российской..
Дата загрузки: 2021-12-16
Причиной стало решение суда. Он постановил, что в 2019 году Москва заказала убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
По словам министра иностранных дел Германии, убийство стало серьёзным нарушением немецкого законодательства и суверенитета страны, а также подорвало отношения между Москвой и Берлином.
[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:
«Прокуратура пришла к выводу, что это преступление было совершено по приказу кого-то на государственном уровне в России. Сегодня это подтвердил суд».
Суд состоялся ранее в тот же день. Виновным в убийстве он признал гражданина России Вадима Красикова, известного также под фамилией Соколов. Его приговорили к пожизненному сроку.
Зелимхана Хангошвили застрелили с близкого расстояния в парке в центре Берлина. Позже в тот же день полиция задержала Красикова, который скрылся с места преступления на велосипеде.
Хангошвили участвовал во второй чеченской войне против федеральных сил, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.
Российские власти называли его бандитом и террористом. Москва также добивалась его экстрадиции.
При этом Россия назвала действия Германии недружественными и пообещала последствия. По словам российского посла, суд не смог предоставить чёткие доказательства того, что к убийству действительно причастна Москва. Он считает, что кто-то в немецком правительстве намеренно пытается поссорить две страны.
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