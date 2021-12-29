Французский турист-«шпион» объявил голодовку в иранской тюрьме

Французский турист, которого в Иране обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму, объявил голодовку. В заключении..

[Бландин Бриер, сестра заключённого]:

«Бенжамен начал голодовку 25 декабря в знак протеста против этой ситуации. Ему запретили позвонить на рождественские праздники, письма ему не доставляют».

Французский турист, которого в Иране обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму, объявил голодовку. В заключении он с весны 2020 года.

Бенжамена Бриера арестовали за то, что он запустил хеликам – небольшой радиоуправляемый вертолёт, оснащённый камерой. Сделал он это в пустыне на границе Ирана с Туркменистаном.

Вообще, Бенжамен путешествовал на минивэне с 2018 года. Он планировал совершить кругосветное путешествие и до Ирана успел посетить более десяти стран, включая Швецию, Норвегию и Турцию.

Иранский суд обвинил его в в шпионаже и пропаганде против режима, а также в критике ношения хиджаба в общественных местах.

[Бландин Бриер, сестра заключённого]:

«Конечно, это совершенно необоснованно, абсолютная ложь. Бенжамен не шпион или агент какой-либо разведывательной службы. Всё это абсурд, бессмыслица. Мы прекрасно понимаем, что Бенджамин – политический заложник, и что его держат в заложниках иранские власти».

Сестра француза говорит, что за год лишения свободы они смогли связаться с Бенжаменом всего четыре раза.

[Бландин Бриер, сестра заключённого]:

«Мы с ним говорили по телефону, и все звонки записывали. Он не мог свободно рассказать о том кошмаре, который переживает. Он окружён людьми, которые не говорят на его языке. Никто не говорит по-французски или английски. В камере их несколько, поэтому он не может остаться наедине».

Приговор французу пока не вынесли. Также неясно, по каким статьям его судят. За шпионаж в стране предусмотрена смертная казнь, а за пропаганду – год тюрьмы.

Сестра Бенжамена уже обратилась к властям Франции с призывом повлиять на ситуацию.

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