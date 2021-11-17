Арестован подозреваемый в убийстве президента Гаити

Турецкие власти арестовали человека, которого подозревают в убийстве президента Гаити. Глава гаитянского МИД назвал задержанного одним из самых разыскиваемых по делу.

Бизнесмен Самир Хандал был в списках Интерпола. Его задержали в аэропорту Стамбула, когда он делал пересадку на рейс в Иорданию. В Турцию он прилетел из США.

Какую роль Хандал играл в подготовке к убийству президента, пока не сообщают. Сейчас он находится в стамбульской тюрьме. Его задержали на 40 дней для вынесения дальнейшего решения.

Напомним, 53-летний президень Гаити бывший бизнесмен Жовенель Моиз, пришедший к власти в 2017 году, был застрелен в своей частной резиденции 7 июля. Его жена была ранена, но выжила.

После нападения арестовали более 40 человек. Среди них 18 колумбийских солдат и несколько офицеров полиции Гаити. При этом официальных обвинений или приговоров по делу пока не вынесли.

7 июля покушение также совершили на сына президента. Преступники устроили засаду, напав на него, его жену и дочь. Однако атаку отразила охрана.

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