Депрессия: ТОП-5 продуктов, которые её усугубляют

Если активно не бороться с эмоциями, то они легко могут перерасти в депрессию и отчаяние. Хотя «приятные продукты», могут принести временное облегчение, но их следует избегать.

Пять продуктов, которых следует избегать при депрессии

Сахар

Рафинированные сахара и углеводы в обработанных продуктах, не содержат важных для организма витаминов, минералов и других полезных веществ.

Употребление сахара приводит к увеличению веса, сердечным заболеваниям, диабету и даже к риску развития рака. Чрезмерное потребление сахара может вызвать спад энергии в организме, приводя к вялости и подавленности.

Исследования доказывают, что воспаление может быть вызвано излишним употреблением сахара. Что приводит к потере аппетита, нарушению сна и сильным болевым ощущениям.

Белый хлеб

Хлеб играет важную роль в здоровом питании, но белый хлеб следует исключить. Для получения белой муки зерно обрабатывают, удаляя отруби и зародыш. Остаётся только эндосперм. Увеличивается срок хранения хлеба, он становится легкоусвояемым и приобретает более лёгкую текстуру. Кроме того муку отбеливают химическими примесями.

В процессе обработки теряется большая часть витаминов и минералов. Хотя производители обогащают муку, добавляя в неё витамины, но они не так полезны, как натуральные, необработанные.

Рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, повышают уровень сахара в крови. Это вызывает гормональную реакцию и ведёт к усталости.

Фастфуд

Фастфуд, например, картофель фри из «Макдональдса», обычно содержит большое количество натрия (соли) и искусственных трансжиров, которые вызывают воспаление в организме.

Кроме того, нарушается микрофлора кишечника и кровообращение мозга. Это приводит к ухудшению когнитивных функций и может привести к депрессивному состоянию.

Алкоголь

Бокал вина или бутылка пива приводят к расслаблению. Возникает желание выпить ещё, чтобы избавиться от тревоги и стресса. Однако алкоголь угнетающе воздействует на зоны мозга, участвующие в обработке информации и принятии решений. Нарушается двигательная активность. Человек становится более эмоциональным, и не может себя контролировать.

Согласно исследованию, проведённому American Addiction Center («Американским наркологическим центром»), употребление алкоголя повышает вероятность развития депрессии, в то время как отказ от употребления алкоголя помогает избавиться от симптомов депрессии.

Кофеин

Кофе способствует ясности ума. Но кофеин, который нас бодрит, может быть и вредным.

Он может вызывать беспокойство, нарушения сна, головные боли и учащённое сердцебиение. Также было установлено, что дети и подростки подвержены больше риску депрессии при употреблении кофеина, их одолевает беспокойство и бессонница.

Главные защитники от депрессии

Омега-3

Эти жирные кислоты улучшают работу мозга, обеспечивают приток энергии необходимой для передачи импульсов от нейрона к нейрону.

Исследования показали, что омега-3 жирные кислоты дают хороший эффект при лечении детей и взрослых, страдающих однополярной, биполярной и детской депрессией.

Рыба, морепродукты, орехи (особенно грецкие) и растительные масла – отличный источник омега-3. Они помогают мозгу работать эффективнее.

Витамин D

Витамин D поддерживает прочность костей, клеток и иммунной системы. Его называют «солнечным» витамином, поскольку он поступает в наш организм под воздействием солнечных лучей, а также при употреблении рыбы, рыбьего жира, молока и яичных желтков.

Исследования показывают связь между недостатком витамина D и депрессией. При недостатке этого витамина тело становится вялым и болят кости. Появляется сонливость.

Селен

Селен – это микроэлемент, который необходим организму для репродуктивной функции и поддержания здорового состояния щитовидной железы. Он также предотвращает повреждение клеток и риск развития рака. Цельнозерновой хлеб, мясо, рыба, яйца, бобы и орехи являются источниками селена.

Дефицит селена может привести к бесплодию у мужчин и женщин, мышечной слабости, усталости и ослаблению иммунной системы. Исследование связи между селеном и депрессией показало, что недостаток селена в организме приводит к серьёзным депрессивным расстройствам.

Правильные углеводы

Углеводы, содержащиеся во фруктах, овощах и продуктах, богатых клетчаткой, снижают риск возникновения депрессии. При употреблении зерновых мозг высвобождает серотонин, придавая бодрость, и не давая усталости привести к депрессии.

Снижение уровня серотонина в головном мозге может быть причиной нарушения памяти и плохого настроения

Белок

Нежирные сорта мяса: курица и индейка, содержат аминокислоту триптофан, которая запускает выработку серотонина и повышает активность мозга. Эти виды мяса – также источник железа. Их употребление необходимо для предотвращения анемии, которая вызывает усталость и раздражение.

Пища для размышлений

Пища – жизненно важный источник здоровья и удовольствия. Некоторые продукты могут улучшить настроение, но негативно влияют на физическое и умственное развитие. Об этом нужно знать. Благодаря привычке употреблять богатые питательными веществами продукты, можно поддерживать хорошее настроение, создавая вокруг гармоничную среду.