Поляки испугались повтора «брексита» и вышли на протест

С флагами Польши и ЕС десятки тысяч протестующих в Варшаве выкрикивают «Мы остаёмся». [протестующий

[протестующий]:

«Никто не ожидал «брексита», но он внезапно произошёл. И, похоже, то же самое может случиться здесь».

С флагами Польши и ЕС десятки тысяч протестующих в Варшаве выкрикивают «Мы остаёмся».

Конфликт между Варшавой и Брюсселем испугал некоторых жителей Польши. Более 100 тысяч человек только в столице и десятки тысяч в других городах вышли с призывами не отдаляться от ЕС и не допустить повторения «брексита».

Масштабный протест вызвало невиданное ранее для ЕС событие. Польский Конституционный трибунал решил, что национальные законы страны выше общеевропейских. Более того, Варшава также разрешила себе оспаривать решения Европейского суда, который считается высшей инстанцией ЕС и чьи решения по закону не подлежат пересмотру.

Это возмутило руководство ЕС. Оно обещает принять против Польши дисциплинарные меры – возможно, финансовые санкции.

Само польское правительство говорит, что не планирует выходить из блока, и что единственное, чего оно хочет, – вернуть людям право самим распоряжаться своей судьбой.

Мнения жителей Варшавы по поводу выхода из ЕС разделились.

[жительница Варшавы]:

«Думаю, ситуация может перерасти в угрозу нашего выхода из ЕС. Все эти вещи происходят шаг за шагом». [житель Варшавы]:

«Пример Великобритании показал, что выход очень меняет финансовую ситуацию, приходится всё начинать с нуля. И именно по этой причине ни одна разумная страна не выйдет из ЕС».

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» уже давно не может найти общий язык с Еврокомиссией по вопросам прав ЛГБТ-сообщества и независимости судов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит, что к каждому государству-члену следует относиться с уважением и ЕС не должен всех равнять под одну гребёнку.

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