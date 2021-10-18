Засуха в Кении: миллионам грозит голод

[Багери, скотовод]:

«Это мой ишак. Он умер из-за засухи, нет ни пастбищ, ни воды. Мой ишак умер, овцы и козы тоже».

Туши умерших овец и ослов под раскалённым африканским солнцем. Это север Кении. Пастухи показывают результат природного бедствия, охватившего весь регион. Пока цены на их худых коз и коров падают, стоимость продуктов на рынках продолжает расти.

Уже второй сезон подряд на север Кении не приходят дожди. Власти начали раздавать гумпомощь.

[Мозес Лолоджу, скотовод]:

«Я пришёл сюда, потому что узнал, что тут раздают гумпомощь. Голод начался из-за сильной засухи, мы не можем продавать наших животных. Мы пришли за помощью, потому что у нас ничего нет. Козы не подходят для продажи, коровы тем более. Дети голодают».

Недостаток осадков означает, что к ноябрю страдать от недоедания будет почти 2,5 миллиона жителей севера.

[Мозес Лолоджу, скотовод]:

«Нормальных дождей нет. Если он идёт, его недостаточно. В большинстве случаев дождь идёт в нескольких районах. Мы все вынуждены собираться там и использовать остатки растительности».

С 1985 года средняя температура здесь росла примерно на три десятых градуса в десятилетие. Учёные говорят, что экстремальная погода теперь будет чаще и дольше.

[Морис Оньянго, эксперт по природным бедствиям]:

«В прошлом засухи можно было предсказать. У нас были более длительные циклы в 5-10 лет. Поля и водоёмы быстро восстанавливались. Скотоводы могли выжить. Но теперь не так, Засухи бывают каждые два года, иногда каждый год».

По данным ООН, в регионе от нехватки еды уже страдает почти полмиллиона детей до пяти лет.

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