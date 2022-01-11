На Ближний Восток и в Африку надвигается эпидемия. Но речь не о коронавирусе, а о деменции,..

К 2050 году людей с деменцией в мире станет в три раза больше

На Ближний Восток и в Африку надвигается эпидемия. Но речь не о коронавирусе, а о деменции, или старческом слабоумии. Здесь случаев недуга к середине столетия может стать больше почти в четыре раза. Об этом говорит исследование Университета Вашингтона.

Особое беспокойство вызывают Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Бахрейн. Причина в том, что пожилого населения в регионе через 30 лет станет значительно больше.

Но подобная ситуация сложилась не только на Ближнем Востоке и в Африке, но и в остальном мире. Исследователи полагают, что глобально к 2050 году больных деменцией будет в три раза больше. И причина не только в стареющем населении. По словам врачей, очень большую роль играет образ жизни. Риск повышается на фоне курения, ожирения и неправильной диеты.

Также важен высокий уровень образования населения, поскольку так легче воспринимаются рекомендации врачей, а родители чаще прививают детям хорошие привычки.

[Эмма Николс, ведущий автор исследования]:

«Мы ожидаем, что людей с деменцией будет всё больше в каждой стране мира, независимо от региона. Так что это заболевание следует учитывать с точки зрения планов на будущее. Но количество будет отличаться в зависимости от региона».

Что касается Европы, то здесь случаев деменции станет больше почти в два раза. В целом исследование показывает, что, если в 2019 году в мире насчитывалось 57 миллионов человек с деменцией, то в 2050 году их может стать уже 153 миллиона.

Как же можно снизить риск возникновения слабоумия? Советы врачей довольно просты.

[Карен Харрисон Денинг, исследовательница]:

«Здоровое питание, поменьше алкоголя, бросить курить. Есть своего рода правило: следите за сердцем и обезопасите голову».

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