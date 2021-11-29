Новый штамм Omicron продолжают выявлять в Европе и остальном мире
Новый штамм коронавируса под названием Omicron продолжает распространяться в мире. 13 случаев выявили в Нидерландах, по..
Дата загрузки: 2021-11-30
Одновременно всё больше стран возвращают карантинные ограничения и закрываются от иностранных путешественников.
В Нидерландах министр здравоохранения сказал, что 13 случаев выявили среди пассажиров двух рейсов, которые прибыли из Южноафриканской Республики в Амстердам в пятницу.
В целом среди более чем 600 пассажиров этих рейсов обнаружили около 60 больных COVID.
Новый штамм впервые был найден в ЮАР. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения назвала Omicron вариантом, который вызывает беспокойство.
Есть опасения, что этот штамм устойчив к нынешним вакцинам. Он также потенциально более заразный. Впрочем, эксперты пока не уверены, что он вызывает тяжёлые случаи заболевания.
Глава Медицинской ассоциации ЮАР говорит, что пока симптомы умеренные.
[Ангелик Катзиа, глава Медицинской ассоциации ЮАР]:
«Пока нет поводов для паники, тяжёлых пациентов не обнаружили… Это может измениться в будущем, но шумиха, которую создают СМИ по всему миру, не отвечает клинической картине».
Глава Еврокомиссии, комментируя новый штамм, призвала всех продолжать вакцинацию.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Главный приоритет – социальная дистанция, сокращение контактов, а также максимальная вакцинация и ревакцинация».
Тем временем, глава американской компании Moderna говорит, что новая вакцина от Omicron, скорее всего, будет готова к началу следующего года.
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