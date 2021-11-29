Новый штамм Omicron продолжают выявлять в Европе и остальном мире

Новый штамм коронавируса под названием Omicron продолжает распространяться в мире. 13 случаев выявили в Нидерландах, по..

Новый штамм коронавируса под названием Omicron продолжает распространяться в мире. 13 случаев выявили в Нидерландах, по два – в Дании и Австралии.

Одновременно всё больше стран возвращают карантинные ограничения и закрываются от иностранных путешественников.

В Нидерландах министр здравоохранения сказал, что 13 случаев выявили среди пассажиров двух рейсов, которые прибыли из Южноафриканской Республики в Амстердам в пятницу.

В целом среди более чем 600 пассажиров этих рейсов обнаружили около 60 больных COVID.

Новый штамм впервые был найден в ЮАР. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения назвала Omicron вариантом, который вызывает беспокойство.

Есть опасения, что этот штамм устойчив к нынешним вакцинам. Он также потенциально более заразный. Впрочем, эксперты пока не уверены, что он вызывает тяжёлые случаи заболевания.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР говорит, что пока симптомы умеренные.

[Ангелик Катзиа, глава Медицинской ассоциации ЮАР]:

«Пока нет поводов для паники, тяжёлых пациентов не обнаружили… Это может измениться в будущем, но шумиха, которую создают СМИ по всему миру, не отвечает клинической картине».

Глава Еврокомиссии, комментируя новый штамм, призвала всех продолжать вакцинацию.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Главный приоритет – социальная дистанция, сокращение контактов, а также максимальная вакцинация и ревакцинация».

Тем временем, глава американской компании Moderna говорит, что новая вакцина от Omicron, скорее всего, будет готова к началу следующего года.

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