Бенгальские тигрята стали звёздами зоопарка в Мексике

Эти четыре бенгальских тигрёнка устраивают кучу-малу, купаются или просто бегают по траве. Они лишь недавно предстали..

Эти четыре бенгальских тигрёнка устраивают кучу-малу, купаются или просто бегают по траве. Они лишь недавно предстали перед публикой зоопарка в мексиканской Гвадалахаре, но уже стали местной знаменитостью.

Тигрята родились три месяца назад. Все здоровы и быстро подрастают. Их маму зовут Шитара, а папу – Альберт. В отличие от своих малышей, они не очень любят быть в центре внимания.

Когда детёныши подрастут, их отправят в другие зоопарки, где нет тигров.

[Клаудия Галиндо, ветеринар]:

«У нас слишком мало пространства. Поэтому мы обменяем их на других животных. Здесь уже живёт пара тигров, и мы не можем завести ещё больше».

Рождение тигрят – редкость для зоопарков. Специалисты говорят, что тигры – одиночные животные и часто не ладят друг с другом. Но Шитара с Альбертом, к счастью, нашли общий язык.

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