ТОП-12 игрушек на Рождество и Новый год показали в Лондоне
Главные герои мультфильмов и фильмов будут особенно хорошо продаваться в предстоящий праздничный сезон. В Великобритании представили..
Дата загрузки: 2021-11-03
В Великобритании представили ТОП-12 игрушек мечты на Рождество и Новый год.
Среди них – машина из популярного мультсериала «Щенячий патруль» со встроенным мотоциклом и собакой-спасателем.[Фил Хупер, представитель Spin Master Toys]:
«Это транспортное средство, которое очень часто появляется в мультике в сценах спасения, где нужен трансформер. Эта игрушка была разработана так, чтобы в точности воспроизвести эту трансформацию».
Также в список вошли герои из «Звёздных войн», «Покемона» и «Мира юрского периода».[Гари Грант, представитель DreamToys ]:
«Продавцы игрушек встречаются в сентябре и обсуждают все игрушки, которые будут на рынке в период с настоящего момента и до Рождества. Мы выбираем бестселлеры. Определяем 72 самых продаваемых игрушки. И из этих 72 выбираем 12 лучших».
Всё это новинки. Стоят от 14 до 95 долларов.
Ещё один хит – котелок, в котором можно сварить настоящее зелье. Когда развеивается дымка, внутри появляется пушистый герой.
В тренде и некоторые давно известные игрушки, например, куклы-сюрпризы L.O.L..
Впрочем, такие игрушки могут достаться не всем. Из-за глобального перебоя в поставках цены на перевозки взлетели до небес.[Алан Симпсон, глава Ассоциации розничных продавцов игрушек]:
«Когда ты привык платить по 2000 долларов за контейнер, а цена подскакивает до 20 тысяч, это очень сильно влияет на общие расходы по транспортировке. И это скажется на розничных ценах, особенно на большие упаковки».
Теперь покупателям советуют не затягивать и приходить в магазины за подарками пораньше.
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