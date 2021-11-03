ТОП-12 игрушек на Рождество и Новый год показали в Лондоне

Главные герои мультфильмов и фильмов будут особенно хорошо продаваться в предстоящий праздничный сезон. В Великобритании представили..

Главные герои мультфильмов и фильмов будут особенно хорошо продаваться в предстоящий праздничный сезон.

В Великобритании представили ТОП-12 игрушек мечты на Рождество и Новый год.

Среди них – машина из популярного мультсериала «Щенячий патруль» со встроенным мотоциклом и собакой-спасателем.

[Фил Хупер, представитель Spin Master Toys]:«Это транспортное средство, которое очень часто появляется в мультике в сценах спасения, где нужен трансформер. Эта игрушка была разработана так, чтобы в точности воспроизвести эту трансформацию».

Также в список вошли герои из «Звёздных войн», «Покемона» и «Мира юрского периода».

[Гари Грант, представитель DreamToys ]:«Продавцы игрушек встречаются в сентябре и обсуждают все игрушки, которые будут на рынке в период с настоящего момента и до Рождества. Мы выбираем бестселлеры. Определяем 72 самых продаваемых игрушки. И из этих 72 выбираем 12 лучших».

Всё это новинки. Стоят от 14 до 95 долларов.

Ещё один хит – котелок, в котором можно сварить настоящее зелье. Когда развеивается дымка, внутри появляется пушистый герой.

В тренде и некоторые давно известные игрушки, например, куклы-сюрпризы L.O.L..

Впрочем, такие игрушки могут достаться не всем. Из-за глобального перебоя в поставках цены на перевозки взлетели до небес.

[Алан Симпсон, глава Ассоциации розничных продавцов игрушек]:«Когда ты привык платить по 2000 долларов за контейнер, а цена подскакивает до 20 тысяч, это очень сильно влияет на общие расходы по транспортировке. И это скажется на розничных ценах, особенно на большие упаковки».

Теперь покупателям советуют не затягивать и приходить в магазины за подарками пораньше.

Короткая ссылка на эту страницу: