Аргентина на несколько часов стала самым жарким местом планеты

Где сейчас жарче всего на планете? Возможно, в Аргентине. Здесь установилась историческая жара. Столбики термометров поднимаются..

Где сейчас жарче всего на планете? Возможно, в Аргентине. Здесь установилась историческая жара. Столбики термометров поднимаются выше 40 градусов Цельсия, в некоторых регионах доходят до 45.

[Лукас Берренгуа, метеоролог]:

«У нас жара с необычными характеристиками. Показатели температур ещё предстоит проанализировать. Но они, как и продолжительность жары, могут установить исторические рекорды Аргентины».

Из-за того что электросети не справляются с повышенной нагрузкой, в стране уже начались перебои с электричеством. Так, свет выключили в столице Буэнос-Айресе и его окрестностях. Без электроэнергии остались сотни тысяч человек.

[аргентинец]:

«Дома было как в духовке. Поэтому я отвёл детей к бабушке покупаться в бассейне». [аргентинка]:

«Я родилась здесь и видела, как температура менялась с годами. К такой мы не привыкли. Это низкое давление меня просто убивает, не могу его выносить. Пью воду литрами и делаю, что в моих силах. Плюс ко всему ещё нет электричества. Не знаю, что делать».

Горячий сухой воздух приносит природный феномен «Ла-Нинья». Несколько часов здесь фиксировали самую высокую температуру в мире – даже выше, чем в некоторых регионах Австралии, где в то время была ночь.

[Орасио Родригес Ларрета, мэр Буэнос-Айреса]:

«В эти дни нам надо быть осторожней. В первую очередь надо пить много воды, избегать тяжёлой одежды – носить лёгкую и ярких цветов. Нужно стараться не быть на солнце с 10 утра до 5 вечера – в это время самая жара. И нужно избегать дневных физических нагрузок».

В последние годы в Аргентине было необычно много лесных пожаров, а уровень воды в главной реке Парана упал до рекордного минимума за последнее 80 лет.

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