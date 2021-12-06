Эти два мигранта из иракского Курдистана утверждают, что не ели и не пили три дня. Их..

Как в Польше задерживали мигрантов, которые не ели и не пили три дня

[мигрант из Ирака]:

«Мы были на границе Беларуси один день. Потом перешли в Польшу. Польский полицейский с пистолетом забрал наши вещи. Я прошёл три километра без обуви. Потом мы вошли в лес и дошли сюда. Мы не ели и не пили три дня». [польский пограничник]:

«Я хотел бы как можно быстрее доставить их на пограничный пост, где им дадут горячую еду, чай и согреют».

Эти два мигранта из иракского Курдистана утверждают, что не ели и не пили три дня. Их нашли на территории Польши близ границы с Беларусью. Они были в лесу в спальных мешках. Держали бумажки с надписью, что хотят получить убежище в Польше.

Хотя непосредственно у границы мигрантов больше не видно, польская сторона утверждает, что попытки массового незаконного пересечения продолжаются. При этом пограничная служба Польши говорит, что мигрантам помогают белорусские военные. Они якобы ослепляют противоположную сторону стробоскопами и лазерами.

Так, только за сутки 2 декабря попыток пересечь белорусско-польскую границу было 46. А с начала года их зафиксировали более 40 тысяч.

Литва и Латвия также сообщают о штурме своих границ.

Евросоюз обвиняет в миграционном кризисе Александра Лукашенко. По мнению брюссельских чиновников, он ослабил визовые требования для жителей Ближнего Востока и увеличил число авиарейсов в Минск. Сделал это в ответ на европейские санкции.

Лукашенко все обвинения отрицает.

Между тем, 2 декабря ЕС ввёл пятый пакет мер в отношении белорусского руководства, а также ряда компаний. США, Великобритания и Канада санкции поддержали.

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