Экстремальный локдаун: жители Сианя голодают и просят о помощи

Старинный китайский город Сиань превращается во второй Ухань. В городе ввели жесточайший карантин. 13 миллионам жителей..

Старинный китайский город Сиань превращается во второй Ухань. В городе ввели жесточайший карантин. 13 миллионам жителей запретили выходить из домов даже за продуктами. При этом доставка онлайн тоже работает с перебоями.

Голодающие люди пишут посты с призывами им помочь. Также в сети появились кадры с задержанием людей, которые вышли на улицы, чтобы найти еды.

При этом по официальной статистике число заболевших коронавирусом в городе приближается лишь к полутора тысячам. Аналитики отмечают, что ситуация может быть намного серьёзнее.

[жительница Сианя]:

«Когда локдауны вводили в других городах, я об этом много не думала. Но когда это случилось со мной, когда я оказалась взаперти, я начала понимать, насколько ситуация серьёзная».

Чиновники Сианя опубликовали список из 12 супермаркетов и продуктовых компаний, которые участвуют в онлайн-доставке еды. Однако жители пишут, что у поставщиков закончились запасы.

В одном сообщении говорится: «Нам нужна еда, серьёзно, онлайн ничего нет. Выйти не можем, дом опечатан уже 10 дней. Закончилась даже лапша быстрого приготовления. Голодаем».

Вот ещё одно сообщение: «Районный магазин закрыли очень неожиданно. Нет ни риса, ни муки, ни даже соли».

А кто-то написал: «Мы не ели уже два дня».

Один пользователь пишет, что он пытался заказать онлайн в восьми официальных группах, но продукты там недоступны: «Люди говорят, что получили продуктовую помощь от властей. Но я что, не в Сиане живу? У нас тут пандемия или голод?»

Улицы города опустели. Общественный транспорт не ходит. В опасном положении также оказались люди, которые зависят от медикаментов, например, диабетики.

Тем, кто нарушает правила, грозит до 10 дней заключения и около 80 долларов штрафа.

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