Стая выдр чуть не загрызла британского пенсионера

Этот британский пенсионер вряд ли забудет нападение, которое он пережил в ботаническом саду Сингапура. На него..

Этот британский пенсионер вряд ли забудет нападение, которое он пережил в ботаническом саду Сингапура. На него напала стая диких выдр. Около 20. Говорит, что их укусы ощущались как удары строительным степлером.

В целом на руках и ногах 60-летнего британца насчитали 26 ран.

Началось всё с обычной утренней прогулки по ботаническому саду Сингапура.

Когда его атаковали выдры, он не смог удержаться на ногах.

[Грэм Джордж Спенсер, переживший нападение выдр]:

«Когда я лежал там, казалось, время остановилась. Я всё думал: «Я точно не собираюсь вот так вот умирать. Неужели это конец? Что подумают мои дети?» Потом я решил, что нет, так я свою жизнь заканчивать не собираюсь. Это длилось секунд 10. Затем пришла мысль, что надо вставать».

Защитники животных говорят, что выдры крайне редко нападают на людей. Исключением могут стать только случаи, когда они чувствуют опасность.

Британец считает, что, возможно, какой-то бегун до этого случайно наступил на одну из выдр, когда ещё не совсем рассвело. Хищницы решили, что надо атаковать. И им подвернулся гуляющий пенсионер. Спенсер смог убежать – на помощь пришёл знакомый.

Теперь он надеется, что власти Сингапура примут меры и сделают дорожки ботанического сада более освещёнными, а также оградят людей от животных.

[Грэм Джордж Спенсер, переживший нападение выдр]:

«Когда я говорил с сотрудниками, мне сказали, что ведётся расследование. Это хорошо. Но прошло уже 11 дней, но ничего не произошло. Просто появился новый знак. Но что будет, если завтра нападут на кого-то ещё?»

Администрация парка инцидент пока никак не прокомментировала.

А лечащий врач Спенсера отмечает, что почти все укусы превратятся в шрамы.

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