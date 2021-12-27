Взгляд изнутри: как жили Папы в роскошном дворце Рима

При мысли о Ватикане на ум приходит площадь с мраморным Собором Святого Петра в центре –..

При мысли о Ватикане на ум приходит площадь с мраморным Собором Святого Петра в центре – самой большой в мире исторической христианской церковью.

Но фактически первой церковью в Риме была Латеранская базилика на другом берегу Тибра. Её возвёл в IV веке император Константин Великий, которому приписывают то, что он положил конец преследованию христиан.

Теперь же посетители впервые воочию могут увидеть десять роскошных комнат дворца. Среди них столовая, библиотека, спальня и частная часовня, где возле алтаря стоят две золотые усыпальницы, увенчанные древними гобеленами.

Почти тысячу лет это была официальная папская резиденция, пока она не переехала сначала во Францию, а потом в Ватикан.

Экскурсии проводят монахини.

[сестра Ребекка Назаро]:

«До XIV века Латеранский дворец был резиденцией пап, затем папа переехал в Авиньон во Францию, так что, когда папа вернулся в Рим, это место уже было в пригороде. Оно было брошено и разграблено. Таким образом, папскую резиденцию перенесли в Ватикан».

Это зал, где папа проводил аудиенции. Золотой трон увенчан папским гербом. А в Комнате Понтификов лежат Латеранские пакты 1929 года. Они признали Ватикан независимым государством и положили конец десятилетиям противостояния. До этого папы отказывались признавать новую объединённую Италию и называли себя «заключенными» в стенах Ватикана.

Храм входит в список семи паломнических базилик Рима. Здесь похоронено шесть пап. Архитектура здания – это смешение стилей, поскольку его неоднократно перестраивали.

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