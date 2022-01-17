Древний обряд: 100 лошадей прыгнули через костёр в Испании

Цокот копыт и яркое пламя огромного костра. Десятки всадников направляют своих лошадей через огонь. Так в..

Цокот копыт и яркое пламя огромного костра. Десятки всадников направляют своих лошадей через огонь. Так в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес проходит фестиваль «Лас Луминариас».

[жительница Сан-Бартоломе-де-Пинарес]:

«Для нас это особенная, волшебная ночь. Она волшебная для всех, а для нас, местных жителей, – тем более, потому что это традиция. И мы наслаждаемся».

В этот раз через костёр прыгнули 100 лошадей. Обряд привычен, как им, так и наездникам.

[Херман Мартин, наездник]:

«Я езжу верхом с 7 лет. Пропустил только раз, когда служил в армии». [Альберто Мартин, наездник]:

«Для меня это самый особенный день в году. Мы с детства живём мыслями о нём. Посмотрите, у меня слёзы на глазах».

В прошлом году фестиваль отменили из-за карантинных ограничений. Но в этот раз всё как встарь.

Праздник проходит в канун Дня святого Антония – покровителя животных. Прыжок через огонь считается обрядом очищения. Местные жители верят, что после него лошадь будет здорова и невредима весь год.

[житель Сан-Бартоломе-де-Пинарес]:

«Этому обычаю тысяча лет. Чтобы животные не заболели, священники благословляли их огнём. Лошади прыгали и очищались».

Перед обрядом хвосты и гривы лошадей обстригают либо заплетают, чтобы не загорелись. После фестиваля животных осматривают ветеринары. Пострадавших не было ни разу.

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