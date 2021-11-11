Санта-Клаус открыл рождественский сезон в Израиле

У Санта-Клауса в Израиле начались рождественские хлопоты. В этом году для открытия праздничного сезона он выбрал..

У Санта-Клауса в Израиле начались рождественские хлопоты. В этом году для открытия праздничного сезона он выбрал Тивериадское озеро.

В библейских текстах это место называется Галилейским морем. Согласно ним, Иисус провёл много времени на его берегах и в близлежащих городах. Эти места популярны среди туристов.

Отсюда Санта отправится в ежегодное путешествие. Поздравлять детей и раздавать рождественские подарки начинает уже сейчас.

[Санта-Клаус]:

«В прошлом году у меня обычно была маска, но я не хочу идти на поводу у коронавируса. Ведь дети не понимают того, что происходит сейчас в мире. Они как ангелы. Нужно принести им счастье, любовь и подарки. Поэтому мы стараемся не сдаваться и жить. Приближается Рождество. Всем счастливого Рождества и счастливого Нового года».

Тивериадское озеро – самое низкое пресноводное озеро на планете. На его берегах есть много целебных горячих источников.

Ну а Санта отправляется дальше. Ему ещё надо поздравить местных виноделов и делегацию велосипедистов.

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