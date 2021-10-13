Ведущий экономист МВФ: «Это уникальное восстановление»
Глобальное нарушение цепей поставок и рост цен мешают мировой экономике восстановиться после спада, вызванного пандемией. Об..
Дата загрузки: 2021-10-13
[Гита Гопинат, главный экономист МВФ]:
«Глобальное восстановление продолжается, но оно замедлилось из-за пандемии. Из-за очень заразного дельта-варианта смертность в мире от COVID приближается к пяти миллионам человек, риски для здоровья ещё больше, что не позволяет вернуться к нормальному положению вещей».
Летом МВФ прогнозировал, что глобальный экономический рост в этом году достигнет 6%. Теперь цифру немного уменьшили.
[Гита Гопинат, главный экономист МВФ]:
«Вспышки пандемии нарушили глобальные цепи поставок и привели к задержкам и инфляции. В целом риски для экономики увеличились, а найти политические компромиссы стало сложнее. По сравнению с нашим июльским прогнозом, прогноз мирового роста на этот год был немного снижен – до 5,9%».
Для 2022-го прогноз остался прежним – 4,9%. При этом, как говорит Гопинат, незначительные изменения в процентах на деле оказались серьёзным кризисом для многих бедных и развивающихся стран.
[Гита Гопинат, главный экономист МВФ]:
«В то время как мы видим восстановление спроса, поставки не восстановились. И эта комбинация привела к росту инфляции».
По её словам, это продолжится и в следующем году. Однако сделать более точный прогноз невозможно, поскольку мир ещё не сталкивался с подобным процессом восстановления, где одновременно не хватает рабочей силы и наблюдается высокий уровень безработицы. А ещё есть порты, которые не успевают разгрузить контейнеры. Это, по мнению Гопинат, уникальная ситуация.
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