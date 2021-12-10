В Уганде надеются восстановить популяцию носорогов

Эти носороги – надежда Уганды. Они живут в частном заповеднике «Зива». Их охраняют днём и ночью,..

[Патрик Опио, рейнджер]:

«Если носорог отдыхает, то и мы отдыхаем. Если носорог идёт, мы идём за ним. Даже если пошёл дождь, нужно быть рядом с носорогом. Это нелёгкая работа».

Эти носороги – надежда Уганды. Они живут в частном заповеднике «Зива». Их охраняют днём и ночью, чтобы уберечь от браконьеров.

Когда-то по обширным саваннам и тропическим лесам Уганды бродили сотни носорогов. Здесь обитали два подвида – северный белый и восточный чёрный. В общей сложности – 700 животных.

К 80-м годам прошлого века в Уганде не осталось ни одного. Всех истребили браконьеры. Это произошло во время политической нестабильности в стране.

16 лет назад решили открыть частный заповедник. Завезли четырёх южных белых носорогов из Кении. Через год ещё двух животных подарил зоопарк во Флориде. Они расплодились, и сейчас здесь уже 33 носорога.

[Мозес Окелло, зоолог]:

«Мы достигнем цели, когда носорогов будет 40 или 45. Потом выпустим их в национальный парк, где раньше всегда жили носороги».

Заповедник занимает 70 квадратных километров. Он окружён двухметровым электрическим забором. Носорогов охраняют почти 80 лесничих.

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