В Австралии аптекарь помогает скрасить дни пожилым людям

Австралийке Марг Роули 91 год. Она любит рисовать и веселиться. Но больше всего ждёт общения с..

Австралийке Марг Роули 91 год. Она любит рисовать и веселиться. Но больше всего ждёт общения с местным аптекарем в городке Шалтай-Ду на севере страны.

[Марг Роули, жительница Шалтай-Ду]:

«Я его просто обожаю. Нам вдвоём очень весело. Мы болтаем о разной чепухе».

Дзунг Тран вырос в этом городке. Выучился на фармацевта и мог бы работать в мегаполисе. Однако предпочёл остаться здесь, чтобы лечить души местных пенсионеров.

[Дзунг Тран, аптекарь]:

«Просто в Шалтай-Ду мы очень сплочённые. Все друг друга знают».

Два года назад Марг потеряла мужа. Пришлось переехать к дочери, оставив друзей на юге Австралии. Здесь из-за депрессии женщина стала быстро слабеть.

[Марг Роули, жительница Шалтай-Ду]:

«В (Южной Австралии) я была занята: танцевала, двигалась, обучала изготовлению открыток. А приехав сюда, что я делаю? Ничего».

Врач выписал женщине антидепрессанты. После этого она и познакомилась с аптекарем. Он стал для неё лучшим другом.

[Вив Гассон, дочь пожилой женщины]:

«Она просто светится. Думаю, именно поэтому она изо всех сил стремиться повидаться с аптекарем. Это помогает ей взбодриться и почувствовать себя лучше».

Недавнее исследование канадских учёных показало, что общение и разные интересные занятия лечат депрессию у пожилых лучше, чем просто лекарства.

[Дзунг Тран, аптекарь]:

«Нужно устраивать разные игры, проводить ярмарки или ещё что-нибудь. Так эти пожилые люди смогут собраться вместе, познакомиться и даже с кем-нибудь подружиться».

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