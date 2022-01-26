Путешествовать с прививкой по ЕС станет проще

[Клеман Бон, французский министр по европейским делам]:

«Сегодня мы приняли пересмотренные рекомендации по вопросу путешествий по территории Евросоюза. Как уже делают многие государства, мы будем фокусироваться на личной ситуации каждого человека: вакцинирован он или нет, а не на эпидемиологической ситуации конкретной страны или региона ЕС. Ограничения должны быть более строгими для тех, кто не вакцинирован».

Вакцинированным от коронавируса станет проще путешествовать по ЕС. Министры блока рекомендовали странам-членам ослабить антиковидные правила для тех, у кого есть сертификаты. По их словам, теперь ограничивать передвижение нужно на основе ситуации конкретных людей, а не регионов или стран.

Сегодня сертификаты в ЕС можно активировать не только после вакцинации, но также переболев COVID или сделав ПЦР-тест. При этом правила от страны к стране отличаются.

Так, Франция, Бельгия и Ирландия не ограничивают въезд для вакцинированных путешественников из других стран блока. В то же время остальные государства, включая Италию, наоборот, ограничивают.

Рекомендации не обязательны для выполнения. Они также позволяют странам в исключительных ситуациях вводить дополнительные меры.

[Клеман Бон, французский министр по европейским делам]:

«Они содержат некоторые исключения для экстренных случаев, когда ситуация в стране или регионе чрезвычайно плохая».

Новые правила вступают в силу с 1 февраля.

Короткая ссылка на эту страницу: