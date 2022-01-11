В Израиле обучили вождению аквариумную рыбку

Экзотическая рыбка управляет аквариумом на колёсах – зрелище довольно странное, но всё же реальное. Этому рыбку..

Экзотическая рыбка управляет аквариумом на колёсах – зрелище довольно странное, но всё же реальное. Этому рыбку обучили израильские исследователи.

Они установили аквариум на управляемую тележку, оборудовали конструкцию камерой, датчиками и лидаром, а также – компьютером. Он обрабатывает полученную информацию и направляет тележку в ту сторону, куда плывёт рыбка. Лидар защищает аквариум от столкновения со стеной.

[Охад Бен-Шахар, учёный]:

«Мы учили рыбу понимать, что ей нужно добраться до той или иной зримой цели. В нашем случае мы закрепили на стене розовую доску. Рыба должна была понять, что ей нужно двигаться именно к этой цели».

Когда рыбка добиралась до цели, её награждали кормом. Через несколько дней она уже понимала, что нужно двигаться к розовой доске. При этом с каждым разом она всё лучше выстраивала маршрут и добиралась до цели всё быстрее.

[Охад Бен-Шахар, учёный]:

«Вывод такой, что на суше рыба ориентируется так же хорошо, как в своей родной среде. Поэтому построенный ею маршрут очень похож на её навигационные решения в воде».

Эксперимент позволил учёным сделать вывод, что любое живое существо, независимо от умственных способностей, может научиться хорошо ориентироваться в незнакомой среде и кратчайшим путём добираться до нужной цели.

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