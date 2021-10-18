Убийство британского депутата: арестован сын экс-чиновника Сомали

Британская полиция допрашивает подозреваемого в убийстве депутата-консерватора Дэвида Эмесса. Это Али Харби Али – сын бывшего советника по СМИ премьер-министра Сомали. 25-летний британец с сомалийскими корнями был арестован в пятницу на месте преступления. Как предполагается, он действовал один.

Эмесс – депутат-ветеран. Его регулярно избирали в парламент с 1983 года от Консервативной партии, которую сейчас возглавляет Борис Джонсон.

Нападениие произошло, когда он встречался с избирателями на востоке Лондона. Мужчина нанёс депутату многочисленные ножевые ранения.

Правоохранители считают, что сомалиец мог радикализироваться через Интернет во время локдауна. Его потенциальный мотив связан с исламистским экстремизмом. Так, возможно, он начал действовать по примеру группировок «Аль-Шабаб» и «Аль-Каида», запрещённых в России и других странах. Их подразделения действуют в том числе в Сомали и Кении.

В выходные полиция провела обыски по трём адресам в Лондоне. В одном из домов, который находится на престижной улице, жил сам подозреваемый.

Семья Али переехала в Лондон в 90-е годы. Отец подозреваемого, комментируя убийство, сказал, что ни о чём подобном не мог и подумать.

Напомним, пять лет назад в Великобритании также убили депутата. Представительница оппозиционной лейбористской партии Джо Кокс погибла от рук ультранационалиста за неделю до референдума о выходе Великобритании из ЕС.

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