Родителей 15-летнего мичиганского стрелка тоже арестовали

Родителей подростка из Мичигана, который расстрелял одноклассников, тоже арестовали. Их обвиняют в непредумышленном убийстве. 30 ноября..

Родителей подростка из Мичигана, который расстрелял одноклассников, тоже арестовали. Их обвиняют в непредумышленном убийстве.

30 ноября их 15-летний сын пришёл в класс своей школы в городе Оксфорд и открыл огонь. В итоге погибло четыре старшеклассника, ещё несколько, а также учитель, были ранены.

Джеймс и Дженнифер Крамбли пытались скрыться от правосудия. На прошлой неделе в четверг им предъявили обвинения. А в пятницу они перестали отвечать на звонки адвокатов. В итоге их нашли в подвале одного из офисных зданий Детройта. Предполагается, что их туда кто-то впустил.

Обоим арестованным назначили залог в миллион долларов. Если они смогут его заплатить, то им придётся ходить до суда в электронных браслетах.

[Майк Бушар, шериф округа Окленд]:

«Они находятся в нашей тюрьме, все трое: сын и двое родителей. Они разделены по камерам и находятся в изоляции».

Обвинение настаивает на том, что родители проигнорировали тревожные признаки в поведении сына и сами дали ему оружие. По словам прокуроров, за четыре дня до стрельбы Итан с отцом сходили в оружейный магазин, где Джеймс купил сыну пистолет в качестве подарка на Рождество.

21 ноября учитель обнаружил, что Итан искал в телефоне сайты с вооружением. А в день стрельбы он увидел рисунки подростка с оружием и человеком в крови. На них были подписи «Везде кровь», «Моя жизнь бессмысленна» и «Мысли не останавливаются – помогите мне».

Учителя вызвали родителей мальчика и попросили сводить его к психологу. Отец и мать не спросили сына про оружие и не обыскали его рюкзак. После этого Итан вернулся на урок и открыл стрельбу.

Его будут судить как совершеннолетнего.

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