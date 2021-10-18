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Российские актриса и режиссёр вернулись с МКС

Российские актриса и режиссёр вернулись с МКС

Российская съёмочная группа покинула Международную космическую станцию. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а также..

Дата загрузки: 2021-10-18

Российская съёмочная группа покинула Международную космическую станцию. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий приземлились в степи Казахстана. Их доставили в Звёздный городок на реабилитацию.

Пересильд и Шипенко провели 12 дней на орбитальной станции. Они снимали эпизоды для фильма «Вызов». Актриса играет девушку-врача. Она вынуждена за короткое время подготовится к полёту на МКС. Её задача – спасти жизнь космонавта. Эта кинолента станет первым в мире художественным фильмом, снятом в космосе.

Перед полётом актриса и режиссёр прошли ускоренный курс подготовки. На МКС их доставил на корабле «Союз МС-19» космонавт Антон Шкаплеров.

В прошлом году американское аэрокосмическое агентство НАСА объявляло о планах актёра Тома Круза снять фильм на орбитальной станции. Подробностей пока нет.
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